İktidarın şov malzemesi haline gelmişti: 'Yerli ve milli' otomobil Togg'a dev zam geldi

İktidarın siyasi şovu haline getirilen ‘yerli ve milli’ otomobil Togg’un fiyatlarına dev zam geldi

Döviz kurlarında yükseliş trendi sürerken, otomobil fiyatları da bu yükselişten nasibini aldı.

Bir zam haberi de yerli otomobil Togg’dan geldi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci Togg'dan yapılan açıklamayı yayınlayarak araç fiyatlarına bugünden itibaren yüzde 25 zam geldiğini duyurdu.

Togg’a yapılan zamlarla birlikte, V1 Standart menzil fiyatı 953 bin TL'den 1 milyon 207 bin TL'ye, V2 Standart menzil fiyatı 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye, V2 Uzun menzil olan ise 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükseldi.

Ve Togg'a da ilk zam geldi‼️



Zam oranı yaklaşık %27...



Buna göre;



📌V1 Standart menzil fiyatı 953 bin TL'dem 1 milyon 207 bin TL'ye,



📌V2 Standart menzil fiyatı 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye,



📌V2 Uzun menzil olan ise 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537… pic.twitter.com/MO19Zk71D4 — Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) July 5, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem