TÜİK'in 'rötarlı' enflasyon verileri açıklandı; ekonomist ve siyasilerden ilk tepkiler geldi: 'Yükseliş trendi yeniden başlıyor'

TÜİK'in rötarlı olarak açıkladığı enflasyon verilerine ilk tepkiler geldi. Ekonomist Ulusoy, "Bayram etkisinin dorukta olduğu 1. Oteller ve pansiyonlar ve 2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır" dedi.

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TÜİK'in 'rötarlı' enflasyon verileri açıklandı; ekonomist ve siyasilerden ilk tepkiler geldi: 'Yükseliş trendi yeniden başlıyor'

TÜİK memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon oranını açıkladı.

Açıklanan verilere göre,  yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığı açıklanırken, aylık enflasyon 3,92 oldu.

Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı verilerin ardından ekonomistlerden ve siyasilerden ilk açıklamalar geldi.

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bayram etkisinin dorukta olduğu 1. Oteller ve pansiyonlar ve 2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır" dedi.

Ulusoy, bir sonraki paylaşımında ise "Aylık enflasyon oranlarının ortalaması ile hesaplanan yıllık TÜFE artışı %59.95 olmuş. Önemli bir fark" ifadelerini kullandı.

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tüfe aylık 3,92% yıllık 38,21%. Temmuz itibariyle enflasyonda yükseliş trendi tekrar başlıyor" yorumunda bulundu.

Cibre paylaşımlarına şöyle devam etti:

"6 Aylık enflasyon 19,77% iken Gıda enflasyonu ne kadar? 28%

6 aylık konut gaz, su, elektrik ne kadar? -6,66%

Kısacası 1 defalık doğalgaz sıfırlamasının etkisini dar gelirli ve emekli daha iyi görecek

Gıdayı 28% artışla yerken, yaz ayı bedava doğalgaz sayesinde maaşı o artışı göremezse büyük adaletsizlik olur..."

'REFAH PAYI GÜNDEM OLACAK'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da TÜİK’in enflasyon verisini sosyal medyadan değerlendirenler arasında yer aldı.

Erdursun, "TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %3.92 olarak açıkladı. Memurlara, SSK, Bağ-Kur, ES emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı %19.77 oranında verilecek! Şimdi refah payı konusu gündem olacak! %10 refah payı ile zam oranı %30 olur!" dedi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına siyasiler ise şöyle tepki gösterdi:

Kaynak: Gerçek Gündem

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