Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? İşte 5 Soruda Gerçek Altını Anlamanın Yolu

Ancak altının bu kadar değerli olması, sahte altın üreticileri için de bir fırsat oluşturmaktadır. Dolayısıyla, altın alırken sahte ile gerçek altın arasındaki farkı anlayabilmek oldukça önemlidir.

Gerçek altını sahte altından ayırt etmenin en önemli yollarını sizler için sıraladık.

Gerçek altın rengi nasıl olmalıdır?



Altının rengi, en belirgin özelliğidir ve üreticiler tarafından özenle korunur. Ayarı ne olursa olsun genellikle aynı renk tonuyla piyasaya sürülür. Altının rengi doğal veya yapay renklendiricilerle değiştirilebilir. Farklı takı tasarımlarına imkan veren bu renklerin de tanınması, altınları tanımak ve tercih etmek için önemlidir. Altının rengi, parlak ve canlıdır. Genellikle sarıya yakındır fakat bazı altın türleri yeşilimsi, beyaz veya pembe olarak da bilinir. Bu farklı renk tonları, saf altın içine eklenen malzemelerle yapılan alaşımlarına bağlı olarak meydana gelebilir.

Sahte altın nasıl ayırt edilir?



Altın, yatırım ve takı olarak ilgi odağı olan bir metaldir. Altının yüksek değeri, sahtekarların da ilgisini çeker. Sahte altın, altın kaplamalı takılar veya altın görünümlü metal alaşımları gibi farklı şekillerde piyasaya sürülebilir. Sahte altın hem yatırım maliyetlerinizi hem de günlük kullanımlarınızın olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle, sahte altın nasıl ayırt edilir konusu oldukça önemlidir.