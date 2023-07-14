Emeklilere neden seyyanen zam yapılmadığı belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam isteği kabul edilmedi. Emeklilerde büyük hayal kırıklığı yaratan bu gelişme sonrası neden seyyanen zam verilmediği de belli oldu.

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Emeklilerin gözü kulağı dün TBMM'deki emekli zam teklifindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam isteği kabul edilmedi. Emeklilerde büyük hayal kırıklığı yaratan bu gelişme sonrası neden seyyanen zam verilmediği de belli oldu. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, TBMM'deki görüşmeler öncesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki o görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

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