Bu Arabaların Yolu Asla Sanayiye Uğramıyor! İşte En Sağlam Arabalar

Yüksek enflasyon ve sürekli artan maliyetler, Türkiye'de otomobil sahipleri için bakım masraflarını önemli bir yük haline getirdi. Bu durum, araç satın alma sürecinde sürücülerin hangi otomobil markalarının daha az tamir gördüğünü araştırmalarına neden oluyor.

ABD merkezli CarMD araştırma şirketinin son raporuna göre, en az arıza veren otomobil markaları şu şekilde sıralanıyor: