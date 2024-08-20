Bu Arabaların Yolu Asla Sanayiye Uğramıyor! İşte En Sağlam Arabalar

Otomobil bakım masrafları Türkiye'de artarken, sürücüler en az tamir gerektiren araçları tercih ediyor. Araştırmalar, sağlamlığıyla öne çıkan otomobil markalarını ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Bu Arabaların Yolu Asla Sanayiye Uğramıyor! İşte En Sağlam Arabalar - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve sürekli artan maliyetler, Türkiye'de otomobil sahipleri için bakım masraflarını önemli bir yük haline getirdi. Bu durum, araç satın alma sürecinde sürücülerin hangi otomobil markalarının daha az tamir gördüğünü araştırmalarına neden oluyor.

ABD merkezli CarMD araştırma şirketinin son raporuna göre, en az arıza veren otomobil markaları şu şekilde sıralanıyor:

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