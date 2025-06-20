Ambalaj Devi Türkiye'deki Fabrikasını Sattı! Resmen Ülkeden Ayrıldı
Avusturya merkezli ambalaj üreticisi Rondo, Türkiye'deki faaliyetlerine son verme kararı aldı. İstanbul'daki üretim tesisini elden çıkaran şirket, operasyonlarını Avrupa’daki fabrikalarına kaydıracak. Geri çekilme kararında Türkiye’deki ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon ve artan sendikal taleplerin etkili olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Rondo’nun Türkiye’ye giriş süreci, 2013 yılında İstanbul merkezli MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj firmasını satın almasıyla başlamıştı. Uzun yıllar boyunca Türkiye’de üretim yapan şirket, İstanbul’daki fabrikanın fiziki sınırlamaları nedeniyle gelecekteki stratejik hedeflerle örtüşmediğini belirterek tesisin satıldığını açıkladı.
YATIRIMLAR AVRUPA’YA KAYDIRILIYOR
Şirket, Türkiye’den çıkış sonrası kaynaklarını Avusturya, Almanya, Macaristan ve Romanya’daki mevcut tesislerine yönlendirecek. Rondo, bu adımla operasyonel verimliliği artırmayı, rekabet gücünü korumayı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.
ENTEGRE ÜRETİM VE GERİ DÖNÜŞÜMLE HİZMET VERİYOR
Aile şirketi yapısına sahip olan Rondo Ganahl, oluklu mukavva ambalaj, kalıplanmış elyaf iç ambalaj ve oluklu kağıt üretiminin yanı sıra, kendi entegre geri dönüşüm sistemini de işletiyor. Şirket, Avrupa genelinde yaklaşık 1.800 çalışanıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.