Ambalaj Devi Türkiye'deki Fabrikasını Sattı! Resmen Ülkeden Ayrıldı

ENTEGRE ÜRETİM VE GERİ DÖNÜŞÜMLE HİZMET VERİYOR

Aile şirketi yapısına sahip olan Rondo Ganahl, oluklu mukavva ambalaj, kalıplanmış elyaf iç ambalaj ve oluklu kağıt üretiminin yanı sıra, kendi entegre geri dönüşüm sistemini de işletiyor. Şirket, Avrupa genelinde yaklaşık 1.800 çalışanıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.