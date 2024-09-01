180 Şubesi Olan Ünlü Ayakkabı Devi İflas Etti: Binlerce Çalışanı İşsiz Kalacak

Almanya'nın köklü ayakkabı zincirlerinden biri olan Reno, iflas başvurusunda bulundu. 46 yıllık geçmişe sahip olan şirket, ülke genelinde faaliyet gösteren 180 şubesini kapatma kararı aldı. Bu durum, 1100 çalışanın işsiz kalmasına yol açacak.

1977 yılında Almanya'da kurulan ve giyim sektöründe önemli bir yere sahip olan Reno, iflas eden şirketler arasına katıldı. Şirket, uzun süredir mali zorluklarla mücadele ediyordu ve iflas başvurusundan önce birçok şubesinin elektrik faturalarını ödeyemediği için kesintiler yaşandığı bildirildi. Şirket, iflasın ardından yeni yatırımcı arayışına girdi ancak bu süreçte 150 şubesini kapatma kararı aldı.