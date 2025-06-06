'Lapseki Devi'nin Hasadı Başladı! Çay Bardağına Sığmıyor... Yüksek Fiyatlara Alıcı Buluyor

Cihat Gündüz, “Son 1 haftaya girdik bunda. Birleştiği zaman, koyulaştığı zaman zaten bardağa girmiyor. Çok iyi piyasa, iç piyasaya gidiyor. Yani internetten otobüslere, buradaki hasta yakınları, insanlar eşine dostuna hediye götürüyor. Fiyatlardan çok memnunuz. Meyve hailinde de 400-500 liraya gidiyor ama biz ayağımızda da o paralara 600-700'e kadar veriyoruz. Lapseki devi dediğimiz bu kiraz, çay bardağına girmeyen bir kiraz. İyi bir kiraz çok irileşiyor. İyi de piyasada yeri var. Yani en erken olgunlaşan en iri kiraz. Karpuz çok yoğunlaşmadan, şeftali çok olmadan çıktığı için piyasada ciddi rağbet görüyor. Bakım şart. Kalsiyumunu, potasyumunu düzenli olarak veriyoruz. Bir de burada ilçe tarım müdürümüz de çok ilgileniyor bizimle. Buraya tuzaklar kuruyoruz, sinekler vesaire falan. Yani hepsi bir yerde güzel bir ürün çıkıyor ortaya” diye konuştu.