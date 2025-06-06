'Lapseki Devi'nin Hasadı Başladı! Çay Bardağına Sığmıyor... Yüksek Fiyatlara Alıcı Buluyor
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde iri taneleriyle dikkat çeken ‘Ziraat 900’ cinsi kirazların hasadına başlandı. Çay bardağı boğumundan geçmeyecek kadar büyük olan kirazlar, yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Üreticiler ise hem verimden hem de pazardan memnun.
Kaynak: İHA
Çanakkale’nin önemli meyve üretim merkezlerinden Lapseki’de, kiraz hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle lezzeti, büyüklüğü ve aromasıyla öne çıkan Lapseki kirazları, her gün İstanbul’daki hallere gönderilerek tüketiciyle buluşturuluyor. Bölgedeki kirazlar, toprağın yapısından gelen özel aroması sayesinde diğer üretim yerlerinden ayrışıyor.
Son günlerde hasadı yapılan ‘Ziraat 900’ cinsi kirazlar ise iriliğiyle dikkat çekiyor. Bu kirazların çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar büyük olması, pazarda talebi artırıyor. Lapseki’de 7 bin ile 10 bin dekar arasında değişen alanda yapılan üretim, hem iç piyasaya hem de özel taleplere hitap ediyor.
Piyasada 400-500 TL arasında alıcı bulan bu iri kirazlar, bazı üreticiler tarafından bahçede doğrudan 600-700 TL’ye kadar satılıyor. 13 yıldır kiraz üretimi yapan Cihat Gündüz, kirazlarının büyüklüğü ve kalitesiyle dikkat çektiğini ifade etti. Gündüz, aynı zamanda erken olgunlaşma avantajı sayesinde piyasada öne çıktığını vurguladı.
Cihat Gündüz, “Son 1 haftaya girdik bunda. Birleştiği zaman, koyulaştığı zaman zaten bardağa girmiyor. Çok iyi piyasa, iç piyasaya gidiyor. Yani internetten otobüslere, buradaki hasta yakınları, insanlar eşine dostuna hediye götürüyor. Fiyatlardan çok memnunuz. Meyve hailinde de 400-500 liraya gidiyor ama biz ayağımızda da o paralara 600-700'e kadar veriyoruz. Lapseki devi dediğimiz bu kiraz, çay bardağına girmeyen bir kiraz. İyi bir kiraz çok irileşiyor. İyi de piyasada yeri var. Yani en erken olgunlaşan en iri kiraz. Karpuz çok yoğunlaşmadan, şeftali çok olmadan çıktığı için piyasada ciddi rağbet görüyor. Bakım şart. Kalsiyumunu, potasyumunu düzenli olarak veriyoruz. Bir de burada ilçe tarım müdürümüz de çok ilgileniyor bizimle. Buraya tuzaklar kuruyoruz, sinekler vesaire falan. Yani hepsi bir yerde güzel bir ürün çıkıyor ortaya” diye konuştu.
Lapseki’deki üreticiler, bu yıl hem verim hem de fiyatlar açısından oldukça memnun. Hasat süreci önümüzdeki haftalarda sona erecek olsa da, piyasadaki talebin yüksek olması nedeniyle üreticilerin yüzü gülüyor. İlçede kiraz, hem ekonomik hem de tarımsal açıdan büyük bir değer oluşturmayı sürdürüyor.