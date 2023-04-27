Pakistan’da trende yangın: 7 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’ın Sindh eyaletinde bir yolcu treninin vagonun alev alması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Khairpur şehrinde Karachi-Lahor seferini yapan bir yolcu treninin vagonu alev aldı. Bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı vagonda bulunan en az 20 kişinin ise pencerelerden atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanan vagonun çıkarılmasının ardından trenin seferine devam ettiği açıklandı.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Meksika'yı fırtına vurdu! Meksika'yı fırtına vurdu!
Sudan’da can kaybı artıyor: 330’a yükseldi Sudan’da can kaybı artıyor: 330’a yükseldi
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın
ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı
Eski sevgiliden düğün hediyesi: 2 ölü Eski sevgiliden düğün hediyesi: 2 ölü
Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
ABD'de tren raydan çıktı: 25 vagon nehre devrildi ABD'de tren raydan çıktı: 25 vagon nehre devrildi
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: Enkaz altında kalan işçiler kurtarıldı Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: Enkaz altında kalan işçiler kurtarıldı
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi
ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor? Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor?
Uzmanı açıkladı: EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu! EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu!
Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti? Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?
Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü
Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir