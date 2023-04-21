Meksika'yı fırtına vurdu!

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletini vuran fırtına nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı.

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Meksika’nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Jurez şehrini fırtına vurdu.

Kentte sel ve su baskınları yaşanırken, araçlar sel sularından sürüklendi. Yıldırım düşmesi sonucu bir palmiye ağacı ise alev aldı. Kentte 32 ağaç fırtına nedeniyle devrilirken, çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

HASTANENİN ACİL SERVİSİ SULAR ALTINDA KALDI

Aurelio Valdivieso devlet hastanesinde elektrik trafosu fırtına nedeniyle arızalanırken, hastanenin acil servisi sular altında kaldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Fırtına eyaletin diğer şehirlerinde de etkili oldu. Xoxocotlan kentinde felaket elektrik kesintileri yaşanırken, bir sağlık merkezini su bastı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, fırtınada can kaybı yaşanmadığını açıklarken, sivil savunma ekipleri ve belediye personelinin mağdur olan vatandaşlara destek vermek ve çevrede oluşan hasarı gidermek üzere görev yaptıkları belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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