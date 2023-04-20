Sudan’da can kaybı artıyor: 330’a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 330’a yükseldiği belirtildi. Başkent Hartum’da ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Taraflar arasında yapılan 24 saatlik ateşkese rağmen başkent Hartum’da silah seslerinin duyulduğu, bazı bölgelerde ise dumanlar yükseldiği bildirildi.