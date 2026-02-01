Epstein Dosyasında Şok İsim: Narendra Modi Belgelerde Yer Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin kamuoyuna açıklanan yeni belgelerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin adına da rastlandığı belirtildi.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmada yeni evraklar paylaşıma açıldı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyasına ait 3 milyonu aşkın yeni belgenin erişime sunulduğunu açıkladı. Bu belgeler arasında yer alan ve 9 Temmuz 2017 tarihini taşıyan bir kayıtta Modi’nin adının geçtiği görüldü.

Söz konusu belgede, “Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA