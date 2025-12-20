Dünyayı Sarsan Epstein Skandalında Yeni Perde: 13 Bin Dosya Yayınlandı, Belgelerden Bu Sefer Bill Clinton ve Michael Jackson Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump tarafından geçen ay imzalanan bir yasa uyarınca Kongre’den gelen baskı altında hızla hareket ederek, Jeffrey Epstein’la ilgili soruşturmalardan doğan 13 binden fazla dosyayı kamuoyuna açıkladı.

Epstein, 2019 yılında, reşit olmayanların cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla federal düzeyde yargılanmayı beklerken cezaevinde ölmüştü.

Dosyaların açıklanması, Epstein’ın faaliyetlerine ve güçlü, nüfuzlu erkeklerle olan ilişkilerine ışık tutabileceğine inanan kesimler tarafından uzun süredir bekleniyordu. Adalet Bakanlığı, önümüzdeki haftalarda daha fazla belgenin yayımlanacağını bildirdi.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, işte ilk dosya grubunun ortaya koydukları ve ortaya koyamadıkları hakkında altı başlık:

BÜYÜK BİR İFŞA YOK

Açıklanan dosyalar binlerce fotoğraf ve soruşturma belgesini içermesine rağmen Epstein’ın eylemleri hakkında kamuoyunun zaten bildiklerine kayda değer bir yenilik eklemedi. Belgeler, Epstein’la ilişki kurmuş zengin ve güçlü iş insanları ile siyasetçilerle olan bağlarına dair de sınırlı ek bilgi sundu.

Belgelerin büyük bölümü, 2005 yılında Florida’nın Palm Beach kentinde polis tarafından başlatılan ilk soruşturmaya kadar uzanan dosyalardan oluşuyor. Ayrıca, 2008’de bir savunma anlaşmasıyla sonuçlanan Florida’daki federal savcı soruşturmasına ve Epstein’ın cezaevinde ölümü nedeniyle sonuçlanamayan 2019 tarihli Manhattan savcılığı soruşturmasına ait belgeler de yer alıyor.

Telefon kayıtları, seyahat listeleri ve Epstein’ın bazı kadın mağdurlarının ifadelerini içeren dosya benzeri belgeler de dahil olmak üzere pek çok evrak ağır biçimde sansürlendi. Sansürlenen belgelerden biri olan, 119 sayfalık “Grand Jury NY” (New York Büyük Jürisi) başlıklı dosya tamamen karartılmış halde yayımlandı.

TRUMP SESSİZ KALDI

Trump’ın sağ kanattaki destekçileri, geleneksel olarak Epstein dosyalarının yayımlanmasının en ateşli savunucuları arasında yer alıyordu. Bu çevreler uzun süredir, dosyaların kendi anlatımlarına göre çoğunlukla Demokratlardan oluşan seçkin bir erkekler grubunun Epstein’la birlikte genç kadınları istismar ettiğini ve suçları örtbas ettiğini kanıtlayacağına inanıyordu.

Ancak bu kesimler, dosyaların yayımlanmasının ardından büyük ölçüde sessiz kaldı. Bunun nedeni, yeni ve suçlayıcı bilgilerin yokluğu olabilir.

Trump da cuma günü, davanın siyasi olarak kendisini uzun süredir zorlamasına rağmen, belgelerin yayımlanmasına dair dikkat çekici biçimde yorum yapmaktan kaçındı.

EN ÖNE ÇIKAN İSİM BILL CLINTON

Tesadüfen ya da bilinçli olarak, dosyalarda yer alan fotoğrafların önemli bir bölümü Trump’ın en önde gelen siyasi rakiplerinden biri olan eski Başkan Bill Clinton’a ait.

Fotoğraflardan biri, Clinton’ı yüzü karartılmış bir kişiyle birlikte bir jakuzide uzanırken gösteriyor. Clinton’ın yer aldığı pek çok fotoğrafta, kimliği net biçimde ayırt edilebilen tek kişinin Clinton olduğu görülüyor. Belgeler, fotoğrafların bağlamına ilişkin çok az ya da hiç bilgi sunmuyor.

Clinton’a ait fotoğraflar, Trump’ın geçen ay Adalet Bakanlığı’na, eski başkan ve diğer Demokratların Epstein’la olan bağlarını soruşturma talimatı vermesinin ardından kamuoyuna açıklandı. Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump’ın talimatını takiben Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton’a soruşturmayı yürütme görevi verdi.

Beyaz Saray, cuma günü Clinton fotoğraflarının yayımlanmasını siyasi bir avantaja çevirmeye çalıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, Clinton’ın jakuzideki fotoğrafının üzerine şu ifadeyi yazdı:

“Bir şey gördük. Ama sizin istediğiniz şey değil.”

Clinton’ın sözcüsü Angel Urena ise Beyaz Saray’ın, Trump’ın Epstein’la olan ilişkisini gölgede bırakmak için bu fotoğrafların yayımlanmasını özellikle ayarladığını öne sürdü.

“Beyaz Saray, Bill Clinton’ı korumak için bu dosyaları aylarca saklayıp sonra bir cuma akşamı boşaltmadı,” diyen Urena, “Kendilerini yaklaşanlardan ya da sonsuza kadar gizlemeye çalışacakları şeylerden koruma meselesi” ifadelerini sözlerine ekledi.

TRUMP'IN ADI NADİREN GEÇİYOR

Aylar boyunca Trump, Epstein dosyalarının yayımlanmasına aktif biçimde karşı çıktı; dosyaları Demokratların bir “aldatmacası” olarak niteledi ve yayımlanmalarına izin veren Kongre üyelerini cezalandırmakla tehdit etti.

Ancak cuma günü açıklanan belgelerde Trump’ın adı nadiren geçti. Yine de ilerleyen dönemde yayımlanacak dosyalarda Trump’ın daha fazla yer alıp almayacağı ve Adalet Bakanlığı’nın ilk parti belgeleri siyasi nedenlerle seçip seçmediği belirsizliğini koruyor.

Trump ile Epstein yıllarca yakın arkadaş olmuştu ve Trump’ın geçmişte dosyaların açıklanmasına karşı çıkması, belgelerde adının öne çıkabileceğine dair spekülasyonlara yol açmıştı.

Cuma günü yayımlanan Trump fotoğraflarının büyük bölümü ise daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Bu fotoğraflar arasında Trump ve eşi Melania Trump’ın, Epstein ve şu anda reşit olmayanların insan kaçakçılığına yardım etmekten federal hapis cezası çeken Ghislaine Maxwell ile birlikte yer aldığı görüntüler de bulunuyor.

DOSYALARDA YER ALAN ÜNLÜ İSİMLER

Dosyalar, Epstein’ın son derece geniş bir ünlü çevreyi etrafında toplamayı başardığını gösteriyor. Belgelerde, Michael Jackson, Mick Jagger gibi rock yıldızlarından, efsanevi haberci Walter Cronkite’a kadar pek çok tanınmış isme rastlanıyor.

Belgeler, bu isimlerin Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerinden haberdar olduklarına ya da bu faaliyetlere karıştıklarına dair herhangi bir ima içermiyor. Ancak yine de dosyalar, Epstein’ın zengin ve ünlüleri etkileme ve kendine çekme kapasitesinin çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Buna karşın belgeler, uzun süredir Epstein’la ve mali ilişkileriyle anılan Leon Black ve Leslie H. Wexner gibi bazı önemli iş insanları hakkında büyük ölçüde sessiz kalıyor.

DEVAMI GELECEK Mİ?

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Fox News’e verdiği röportajda Epstein dosyalarına ilişkin açıklamaların henüz tamamlanmadığını söyledi. Blanche, önümüzdeki haftalarda binlerce belgenin daha kamuoyuna sunulacağını ifade etti.

Bu gecikme, Trump’ın kasım ayında imzaladığı ve Adalet Bakanlığı’nın elindeki Epstein’a dair tüm gizli olmayan belgelerin 30 gün içinde yayımlanmasını emreden yasanın ihlal edileceği anlamına geliyor.

Söz konusu Yasa, mağdurların kimliklerini açığa çıkaran ya da çocuk cinsel istismarı görüntüleri içeren belgelerin saklı tutulmasına izin veriyor. Ayrıca, belgelerin gizli olması ya da aktif bir federal soruşturmayı tehlikeye atması durumunda da yayımlanmamasına olanak tanıyor.

Kongre’deki bazı üyeler, Blanche’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi ve dosyaların kısmen yayımlanmasının Adalet Bakanlığı’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği anlamına geldiğini savundu.

Kaynak: Gazete Oksijen