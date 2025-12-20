Gülşah Durbay'ın Emanetini Devraldı! Şehzadeler'in Yeni Belediye Başkanı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne gitti. Kan değerindeki değişiklik nedeniyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakıma alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, 14 Aralık'ta hayatını kaybetti.

DİĞER PARTİLER ADAY ÇIKARMADI

Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Valiliği tarafından belediyeye gönderilen yazı ile Şehzadeler Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. Olağanüstü toplantı, bugün saat 16.30'da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunan mecliste, AK Parti ve MHP aday çıkarmadı.

Şehzadeler Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Zerrin İşnel, parti olarak adaylarının Hakan Şimşek olduğunu açıkladı. Bir başka CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da duruma tepki göstererek aday oldu. Ayağa kalkarak tepki gösteren Yıldırım, "Kimsenin iki dudağının arasından çıkacak ikbal ile adaylığımı söylemiyorum. Kendim, Yenal Yıldırım olarak adayım. Burada adaylığımı açıklamam kadar doğal bir şey yok. Bütün meclis üyeleriyle birlikte bu karar burada verilir. Olursa hayırlısı olur. Olmazsa da bunda bir yapacak bir şey yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bellidir" dedi.

İKİNCİ TURDA SEÇİLDİ

Yenal Yıldırım'ın da aday olmasıyla birlikte seçime gidildi. İlk turda başkanlık için 22 oy gerekirken, CHP'nin adayı salt çoğunluğu sağlayamayarak, 20 oy da kaldı. Yıldırım ise 7 oy alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 15 dakikalık aranın ardından tekrar seçime gidildi. 31 meclis üyesinin 23'ünün oyunu alan Hakan Şimşek, yeni Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi. 1 oy boş kullanılırken, Yenal Yıldırım ise 7 oyda kaldı. Sonuç sonrası ayağa kalkan Yenal Yıldırım, yeni Başkan Hakan Şimşek'i tebrik etti.

'GÜLŞAH BAŞKAN'DAN SONRA BÖYLE BİR EMANETİ DEVRALMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR'

Şehzadeler Belediye Başkanlığı'na seçilen Hakan Şimşek, 2025 yılının kendileri için oldukça zor ve sancılı bir süreçle başladığını belirtti. Şumşek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kendi sağlığını her zaman ikinci plana atan, bir yandan tedavi olmaya çalışırken bir yandan da 'Şehzadeler için neler yapabilirim' diye düşünen bir arkadaşımızın, seçim sürecinde ve sonrasında vermiş olduğu tüm sözlerin arkasında olacağız. Onun isteklerini ve taahhütlerini yerine getirmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla el ele vererek, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı öncülüğünde bu hedeflerin tamamını hayata geçireceğiz. Bu görev bizim için bir emanettir. Biz bu emanete; tüm partililerimiz, meclis üyelerimiz ve örgütümüzle birlikte sahip çıkacağız. Benim için de bu son derece ağır bir sorumluluk. Özellikle Gülşah Başkan'dan sonra böyle bir emaneti devralmak gerçekten çok zor ama bir o kadar da onur verici. Tüm meclis üyelerimizle birlikte, kimseyi ötekileştirmeden; partili ya da partisiz ayrımı yapmadan Şehzadeler'i en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz."

