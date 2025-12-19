Freni Boşalan Vinç 6 Aracı Biçip Geçti: 7 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan vinç, seyir halindeki 6 araca çarptı. Kaza sonucunda 7 kişi yaralandı.

Freni Boşalan Vinç 6 Aracı Biçip Geçti: 7 Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi Özalan TOKİ konutları mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen vinç, freni boşalması sonucu seyir halindeki 6 araca çarptı. Araçları hurdaya çeviren vinç, yaklaşık 300 metre sonra refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Cizre-Silopi ile Cizre-Şırnak kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şırnak kaza
