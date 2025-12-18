Onur Akın Klip Çekiminde Kaza Geçirdi: Yılkı Atı Çarptı

Sanatçı Onur Akın, Kayseri’de devam eden klip çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Yılkı atının çarpması sonucu yere düşen Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sanatçı Onur Akın, yeni şarkısı “Sen Gidersen” için gerçekleştirilen klip çekimleri sırasında kaza geçirdi. Çekimler Kapadokya, Niğde’nin Kemerhisar ilçesi ve Kayseri’de yaklaşık 2,5 gün sürdü.

Klibin yönetmenliğini Burak Yıldırım üstlenirken, Kayseri’nin Hörmetli köyünde yapılan çekimler esnasında beklenmedik bir olay yaşandı. Setin arka tarafında koşuşturan yılkı atlarından biri, Onur Akın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sanatçı kısa süreli panik yaşadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay sırasında atların Akın’ın üzerine basmaması olası bir faciayı önledi. 58 yaşındaki sanatçının kazanın ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve çekimlere ara verildiği öğrenildi.

Onur Akın, yaşadığı kazayla ilgili BirGün’e yaptığı açıklamada, karlı hava nedeniyle zeminin çamurlu olmasının olası bir kırığı engellediğini belirterek, “Atların üzerime basmaması büyük şanstı. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Birgün

