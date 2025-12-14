Konya’da Zincirleme Kaza: 4 TIR Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde 4 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye taşırken, sıkışan sürücünün cenazesi vinçle çıkarıldı.

Konya’da Zincirleme Kaza: 4 TIR Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var
Kaza, saat 13.00 civarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Kadınhanı mevkiinde gerçekleşti. Karayolları Denetim İstasyonu girişinde duraklayan ve yük tonajları ölçülen 4 TIR birbirine çarptı. Kazada bir TIR sürücüsü yaşamını yitirirken, diğer iki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya’da Zincirleme Kaza: 4 TIR Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Yaralılar, ambulanslarla Ilgın ve Kadınhanı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kabinde sıkışan sürücünün cenazesinin çıkarılması için vinçle müdahale başlatıldı. Ekipler, sürücülerin kimliklerini tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya’da Zincirleme Kaza: 4 TIR Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yetkililer kazada hayatını kaybeden sürücünün 24 yaşındaki Yusuf Kahriman olduğunu, yaralıların ise Yasin Doğmuş ve Sinan Adıgüzel olarak belirlendiğini açıkladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Konya Trafik kazası
