Konya’da Zincirleme Kaza: 4 TIR Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 13.00 civarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Kadınhanı mevkiinde gerçekleşti. Karayolları Denetim İstasyonu girişinde duraklayan ve yük tonajları ölçülen 4 TIR birbirine çarptı. Kazada bir TIR sürücüsü yaşamını yitirirken, diğer iki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Yaralılar, ambulanslarla Ilgın ve Kadınhanı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kabinde sıkışan sürücünün cenazesinin çıkarılması için vinçle müdahale başlatıldı. Ekipler, sürücülerin kimliklerini tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yetkililer kazada hayatını kaybeden sürücünün 24 yaşındaki Yusuf Kahriman olduğunu, yaralıların ise Yasin Doğmuş ve Sinan Adıgüzel olarak belirlendiğini açıkladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA