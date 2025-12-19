Konya’da Korkutan Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nurdağ Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın son katında saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kimse etkilenmezken, dairede büyük çaplı zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA