Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: Sağanak ve Sis Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Tahminlere göre Ege ve Akdeniz’in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarında yağış görülecek. Özellikle Muğla çevrelerinde yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgeler için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden etkili olması bekleniyor.

Cumartesi günü etkili olacak nispeten sakin havanın, pazar gecesine kadar devam edeceği belirtildi. Ancak sis ve pus dışında güneşli seyreden hava, yeni haftaya girerken yerini yağışlı ve soğuk hava sistemine bırakacak.

Muğla’dan yurda giriş yapan yağışlı sistemin Ege geneline yayılmasının ardından Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu üzerinden Doğu Anadolu’ya doğru ilerlemesi bekleniyor. Başkent Ankara ve çevresi dahil olmak üzere birçok bölgede kar yağışı ihtimali bulunurken, yetkililer olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu olması bekleniyor. Kırklareli kıyılarında gece saatlerinde sağanak yağış görülebilir. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

EGE

Parçalı ve az bulutlu hava, akşam saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde yerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Muğla çevrelerinde yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Batı Akdeniz kıyılarında gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava zamanla çok bulutlu hale gelecek. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis etkili olacak.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken iç kesimlerde buzlanma, don ve sis görülebilir.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Genel olarak parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Kaynak: Haber Merkezi