2026 Asgari Ücret Üçüncü Toplantı Tarihi Ne Zaman? Tüm Hesap Değişti, Yeni Rakam Masada

Ocak 2026’da geçerli olacak asgari ücret zammı için yürütülen görüşmelerde süreç devam ediyor. Her yıl olduğu gibi işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin mutabakatıyla belirlenen asgari ücrette, ilk iki toplantı tamamlanırken gözler üçüncü toplantıya çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantısını 12 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık’ta gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türk-İş, TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri bir araya geldi.

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücretin belirleneceği üçüncü toplantının tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Toplantı takviminin, ikinci görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Tarafların üçüncü toplantıda daha net ve olgunlaşmış bir tabloyla masaya oturması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret belirleme süreci genellikle dört toplantı üzerinden yürütülüyor. Ancak bazı yıllarda tarafların uzlaşması halinde üçüncü toplantıda da karar alınabiliyor. Yasal takvim gereği, 2026 yılı asgari ücretinin yıl sona ermeden kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücret için rakam da veren SGK Uzmanı İsa Karakaş şunları söyledi:



"Bu yüzde 20'lik rakamlar artık ortadan kalktı. Öteden beri söylediğimiz yüzde 25'in altında bir asgari ücretin olmayacağını söyleyebiliriz. Az önce ifade ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması TÜRK-İŞ'in katılmamasıyla birlikte bu rakam biraz yüksek olabilir. Şimdi yüzde 32'ye kadar çıkma durumu olabilir. Gerçekleşen enflasyona göre göz önünde bulundurduğumuz zaman maksimum yüzde 32'ye kadar çıkabilir benim analizime göre. Bu son gelişmelerle birlikte en fazla yüzde 30 diyordum artık yüzde 32'ye kadar çıkabilir"

