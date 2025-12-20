Suriye’de Gerilim Tırmanıyor! ABD Şahin Gözü Operasyonu’nu Başlattı

ABD Savunma Bakanı, Suriye'de 13 Aralık'taki saldırının ardından operasyon başlattıklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü IŞİD üyesinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Suriye'nin Palmira kentinde 13 Aralık'ta bir IŞİD mensubunun ABD askerlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Washington yönetiminin Suriye'de "Şahin Gözü Operasyonu" başlattığını bildiren Hegseth, bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti.

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı.

13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir IŞİD üyesinin düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 9 Organize Suç Örgütü Çökertildi! Milyarlık Vurgun Ortaya ÇıktıBakan Yerlikaya Duyurdu: 9 Organize Suç Örgütü Çökertildi! Milyarlık Vurgun Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
ABD Suriye
Son Güncelleme:
Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız' Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Gazze'de Düğünde Katliam! Gazze'de Düğünde Katliam!
ÇOK OKUNANLAR
Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız' Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'
Gülşah Durbay'ın Emanetini Devraldı! Şehzadeler'in Yeni Belediye Başkanı Belli Oldu Şehzadeler'in Yeni Belediye Başkanı Belli Oldu
Yaptırımların Kaldırılması Sonrası İlk Açıklama: Suriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Suriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: Sağanak ve Sis Kapıda Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: Sağanak ve Sis Kapıda
2026 Asgari Ücret Üçüncü Toplantı Tarihi Ne Zaman? Tüm Hesap Değişti, Yeni Rakam Masada 2026 Asgari Ücret Üçüncü Toplantı Tarihi Ne Zaman? Tüm Hesap Değişti, Yeni Rakam Masada