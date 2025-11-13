Demokratlar Pandora'nın Kutusunu Açtı, Skandal Büyüyor! Epstein'le Tom Barrack'ın Yazışması Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, çarşamba günü reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a dair kişisel maillerin de yer aldığı 20 bin sayfalık belge yığınını paylaştı. Belgeler arasında yer alan bir e-posta, Jeffrey Epstein ile özel sermaye yatırımcısı ve halen ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack arasında samimi bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

'TRUMP İSTİSMARI BİLİYORDU'

Huffington Post'ta yer alan habere göre, Komitedeki Cumhuriyetçiler, Demokratların Epstein ile gazeteci Michael Wolff arasındaki suçlayıcı nitelikteki bazı e-postaları paylaşmasının ardından, Epstein’la ilgili dosyaların tamamını kamuoyuna açıkladı. Bu e-postalarda Epstein, ABD Başkanı Donald Trump’ın genç ve reşit olmayan kızların varlığından haberdar olduğunu ve hatta onlardan biriyle “saatler” geçirdiğini iddia ediyor.

BARRACK'IN MESAJLARI DA ÇIKTI

E-postalardan Trump'ın Epstein'ın kız çocuklarına yönelik istismarını bildiğine ilişkin mesajların yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın yolladığı mesajlar da çıktı.

Yayımlanan e-postalara göre Epstein, Barrack'a “Bilginize: Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum… Son zamanlarda Clinton ile ilgili çağrılar daha azaldı, ama her zaman verdiğim yanıt ‘Söyleyecek bir şeyim yok’ oluyor ya da tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim” ifadelerini kullandığı bir mesaj gönderdi.

Bunun üzerine Barrack, “Umarım iyisindir, görüşelim” yanıtını verdi.

'ÇOCUKLA FOTOĞRAFINI GÖNDER'

Epstein, devamında “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset" dediği bir e-posta gönderdi. Ancak Epstein'ın e-postasındaki bu ifadeyi hangi bağlamda kullandığı bilinmiyor.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, HuffPost’un konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Beyaz Saray ise Epstein'in e-postalarında yer alan Trump'la ilgili iddiaları kamuoyu ile paylaşan Demokratlara tepki gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetti. Leavitt, Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savundu. Epstein'e ait söz konusu e-postaların Trump'ın yanlış bir şey yaptığına dair "hiçbir şeyi kanıtlamadığını" söyleyen sözcü, "Demokratların amacı Başkan'ı karalamaktır ve bunlar kötü niyetli çabalardır" dedi.

'YILLAR ÖNCE KULÜBÜNDEN ATTI'

Demokratları "sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlayan Leavitt, e-postalarda atıfta bulunulan "isimsiz kurbanın", "Başkan Trump'ın hiçbir suça karışmadığını söyleyen Virginia Giuffre olduğunu" iddia etti.

Demokratların sadece gündemi değiştirmek için bu tür adımları attığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın, "Giuffre dahil kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu için Jeffrey Epstein'i yıllarca önce kulübünden attığını" ifade etti.

Kaynak: Gazete Oksijen