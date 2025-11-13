BM Duyurdu! İsrail, Zikim Sınır Kapısı'nı Yardımlara Açıyor

BM, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Zikim Sınır Kapısı’nı insani yardımlar için yeniden açacağını açıkladı.

BM Duyurdu! İsrail, Zikim Sınır Kapısı'nı Yardımlara Açıyor
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yer alan Zikim Sınır Kapısı’nı insani yardım geçişleri için yeniden açacağını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’deki insani yardımların kısıtlamalara rağmen artırılmaya devam ettiğini belirtti.

YARDIM İHTİYACI YÜKSEK

Dujarric, İsrail makamlarının sınır kapısının yeniden açılacağını bildirdiğini, yol üzerindeki patlayıcı risklerine karşı son kontrollerin sürdüğünü söyledi. İnsani yardım kamyonlarının İsrail tarafında indirildikten sonra kontrol edileceğini, ardından farklı günlerde Gazze’ye yeniden yükleneceğini ifade etti. BM, Gazze’deki yerinden edilmiş binlerce kişinin kuzeye dönmeye başladığını, ancak barınma ve kışlık yardım ihtiyacının hâlâ çok yüksek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

