Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı

Edinilen bilgilere göre, Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak’ta A.B. (17) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.B., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı çocuk, saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’taki bir binaya sığınarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.B., daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA