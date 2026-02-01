Macron ile Şara Telefonda Görüştü: Gündem Suriye’nin İstikrarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanlığı, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmelerin yanı sıra Suriye’nin istikrarının sağlanması ve yeniden imar sürecine verilecek destek masaya yatırıldı.

Macron’un, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan kapsamlı ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Suriye’nin birlik ve egemenliğini teminat altına alan bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Ayrıca Macron’un, Fransa’nın Suriye ve Suriye halkına istikrar, adalet ve yeniden yapılanma sürecinde destek vermek amacıyla iş birliği ve koordinasyonu sürdürme kararlılığını ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA