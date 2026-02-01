Gökyüzünde Alarm! İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi

AJet’in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle acil durum kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı. Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra uçak yeniden havalanarak Tahran’a güvenli şekilde ulaştı.

Gökyüzünde Alarm! İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi
AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İran’ın başkenti Tahran’a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.

Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilen uçak, burada sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Uçaktaki rahatsızlanan yolcu, apronda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yolcunun tahliyesinin ardından yeniden havalanan uçak, Tahran’a inişini sorunsuz olarak gerçekleştirdi.

