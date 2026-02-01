BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredilerde Kritik Düzenleme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ocak’ta kamuoyuna duyurduğu makro ihtiyati tedbirlerin daha net anlaşılabilmesi amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Kurum, alınan kararların gerekçelerini ve hedeflerini ayrıntılı şekilde açıkladı.

KARARLAR FİNANSAL İSTİKRARI GÜÇLENDİRME AMACI TAŞIYOR

açıklamasında, söz konusu önlemlerin; 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında kuruma verilen görevler doğrultusunda alındığı belirtildi. Ayrıca 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmelerin de karar sürecinde etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içinde oluşturulan bu tedbir paketinin; tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele edilmesi ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlanması hedefleri doğrultusunda hazırlandığı vurgulandı.

"Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme"nin, bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle uyumlu harcama yapmalarını sağlamak ve sürdürülebilir ödeme alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiği aktarıldı. Bu kapsamda paylaşılan verilerde şu ifadelere yer verildi:

"Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21’i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir."

400 BİN LİRAYA KADAR LİMİTLERE KESİNTİ YOK

BDDK, düzenlemelerde müşteri mağduriyetinin önüne geçilmesine özel önem verildiğini belirtti. Bu kapsamda, kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde son bir yıllık harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu ay esas alınarak limitlerde belirli oranlarda azaltım yapılmasına yönelik bir kural getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kredi kartı limiti 400 bin lira olan kullanıcıların limitlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur.”

BORÇ YAPILANDIRMASI VE KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM

Açıklamada, “Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunmasının ve ödeme performansının sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Son olarak 'Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme' ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır."

Kaynak: AA