Türkiye Uyardı: 'İsrail Gazze’de Sükunet İstemiyor'

İsrail’in Gazze'ye saldırılarını kınayan Dışişleri Bakanlığı, bu hamlelerin Tel Aviv yönetiminin bölgede barış istemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün (31 Ocak) gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir.

İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır."

