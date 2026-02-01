Trump Çarpıcı İran Çıkışı... Plan Gizli, Tehdit Açık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’a yönelik planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fox News’e konuşan Trump, Washington’un İran politikası konusunda Körfez ülkelerindeki müttefikleriyle dahi detay paylaşmayacağını söyledi. Trump, "İran’a ilişkin planımızı Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayız. Onlara anlatmak, bunu size anlatmak kadar kötü olur. Hatta belki daha da kötü olabilir" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA HATIRLATMASI

İran’la temasların sürdüğünü belirten Trump, "İran bizimle görüşüyor. Bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız. Aksi halde neler olacağını göreceğiz. İran’a doğru ilerleyen, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo var" dedi. Trump, İran’ın daha önceki müzakere süreçlerine de değinerek, "Son kez müzakereye oturduğumuzda bu işe yaramadı. Nükleer kapasitelerini imha etmek zorunda kaldık. Bunu farklı bir yoldan yapmak durumunda kaldık" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trump, 26 Ocak’ta İran’a doğru 'devasa bir filonun' yola çıktığını duyurmuş, Tahran’dan müzakere masasına oturmasını ve nükleer programdan tamamen vazgeçmesini istemişti. İran ise olası bir saldırı durumunda ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki askeri altyapılarını hedef alacağını açıklamıştı.

