Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Antalya’da yolcu otobüsünün virajı alamayarak şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yağış ve sisin etkili olduğu bölgede meydana gelen kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde yoldan çıkarak devrilip, sürüklenerek şarampola yuvarlandı.

Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

8 ÖLÜ, 26 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, “Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı’nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazada yaralanan otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece kazada ölü sayısı 9’a yükseldi.

Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 3

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Antalya'dan Sonra Burdur! Peş Peşe Acı Haberler... Bir Feci Kaza Daha! Çok Sayıda Can Kaybı ve Yaralı VarAntalya'dan Sonra Burdur! Peş Peşe Acı Haberler... Bir Feci Kaza Daha! Çok Sayıda Can Kaybı ve Yaralı VarGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Antalya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hatay’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Tutuklama Yasa Dışı Bahis Şebesine Operasyon, 12 Tutuklama
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bu Lokantada Para Geçmiyor: 200 Bardak Çorba Ücretsiz Bu Lokantada Para Geçmiyor, Çorbalar Ücretsiz
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Yolcu Otobüsü Faciasında Can Kaybı Yükseldi
Gökyüzünde Alarm! İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi
Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı
BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredilerde Kritik Düzenleme BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredilerde Kritik Düzenleme
Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar… Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar…