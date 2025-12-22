Epstein Dosyasında Skandal 'Türkiye' İddiası: ‘Kız Çocukları İstismar Adasına Götürüldü’

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin belgelerde, Türkiye’den reşit olmayan kız çocuklarının istismar amacıyla yurt dışına götürüldüğü iddia edildi. İddiayı İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gündeme getirdi.

Son Güncelleme:
Epstein Dosyasında Skandal 'Türkiye' İddiası: ‘Kız Çocukları İstismar Adasına Götürüldü’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ABD Adalet Bakanlığı’nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait dosyaların bir bölümünü yayımlamasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Epstein Dosyasında Skandal 'Türkiye' İddiası: ‘Kız Çocukları İstismar Adasına Götürüldü’ - Resim : 1

TURHAN ÇÖMEZ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyuna açıklanan belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının da Epstein’in “istismar adası” olarak bilinen yerlere götürüldüğüne dair ifadeler bulunduğunu iddia etti. Belgelerde, çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk yaşadıklarının da not edildiğini aktaran Çömez, durumu sert sözlerle eleştirdi.

Epstein Dosyasında Skandal 'Türkiye' İddiası: ‘Kız Çocukları İstismar Adasına Götürüldü’ - Resim : 2

‘TÜRKİYE’DEN ÇOCUKLARIN DA GÖTÜRÜLDÜĞÜ YAZIYOR’

Çömez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

BELGEDE ÇARPICI İFADELER

Çömez’in paylaştığı belgelerde, Epstein’in farklı ülkelerden reşit olmayan kız çocuklarını organize bir ağla taşıdığına ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Söz konusu belgede şu ifadeler kullanılıyor:

“Bu lokasyonların herhangi birine seyahat ettiklerinde çoğu zaman dünyanın dört bir yanından gelen, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu geniş bir grupla birlikte cinsel istismar tekrarlanırdı. Sanık (Epstein) Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden, Asya’dan ve çok sayıda başka ülkeden, birçoğu İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları taşıdı

Kaynak: ANKA

Etiketler
Jeffrey Epstein
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
AFAD Duyurdu: Bolu'da Deprem AFAD Duyurdu, Bolu'da Deprem
Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek? Başsavcılık'tan Açıklama Geldi Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu
Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor