Epstein Dosyasında Skandal 'Türkiye' İddiası: ‘Kız Çocukları İstismar Adasına Götürüldü’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ABD Adalet Bakanlığı’nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait dosyaların bir bölümünü yayımlamasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TURHAN ÇÖMEZ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyuna açıklanan belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının da Epstein’in “istismar adası” olarak bilinen yerlere götürüldüğüne dair ifadeler bulunduğunu iddia etti. Belgelerde, çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk yaşadıklarının da not edildiğini aktaran Çömez, durumu sert sözlerle eleştirdi.

‘TÜRKİYE’DEN ÇOCUKLARIN DA GÖTÜRÜLDÜĞÜ YAZIYOR’

Çömez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

👉Tek kelimeyle korkunç… https://t.co/aZFsxnS5RU pic.twitter.com/cFfz4LJzr5 — Turhan Çömez (@ComezTurhan) December 22, 2025

BELGEDE ÇARPICI İFADELER

Çömez’in paylaştığı belgelerde, Epstein’in farklı ülkelerden reşit olmayan kız çocuklarını organize bir ağla taşıdığına ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Söz konusu belgede şu ifadeler kullanılıyor:

“Bu lokasyonların herhangi birine seyahat ettiklerinde çoğu zaman dünyanın dört bir yanından gelen, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu geniş bir grupla birlikte cinsel istismar tekrarlanırdı. Sanık (Epstein) Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden, Asya’dan ve çok sayıda başka ülkeden, birçoğu İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları taşıdı

Kaynak: ANKA