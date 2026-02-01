İsrail Basını Duyurdu: Refah Sınır Kapısı Açıldı... Gazze'ye Giriş var ama Yardım Yok!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı bugün yalnızca deneme kapsamında açıldı. Yayaların geçişine ise yarın başlanmasının planlandığı belirtildi.

Haberde, yarından itibaren sınır kapısından geçişlerin sınırlı sayıda kişiyle yapılacağı ifade edildi. Buna göre, günde en fazla 150 kişinin Gazze’den çıkmasına, 50 kişinin ise bölgeye geri dönmesine izin verilecek. Öte yandan, Mısır’dan gelen insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye girişine izin verilmeyeceği aktarıldı.

GEÇİŞLER MISIR KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Gazze’ye giriş ve çıkışların Mısır’ın koordinasyonuyla gerçekleşeceğini duyurdu. Buna göre Mısır, sınırdan geçecek kişilerin listesini 24 saat önceden İsrail’e iletecek, geçişler İsrail’in onayının ardından mümkün olacak. Ayrıca Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu’nun (EUBAM Refah) bulunduğu geçiş noktasına gelmeden önce İsrail tarafından güvenlik kontrolü yapılacağı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN RESMÎ AÇIKLAMA YOK

Refah Sınır Kapısı’nın “deneme amaçlı” açıldığı yönündeki iddialara ilişkin İsrail ordusundan henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

REFAH BÖLGESİ İSRAİL KONTROLÜNDE

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde “Sarı Hat” olarak adlandırılan ve Refah Sınır Kapısı’nı da kapsayan bölgeyi kontrol altında tutuyor.

İsrail’in Mayıs 2024’ten bu yana kapalı tuttuğu ve fiilen kontrol ettiği Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin verilmesi, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyordu. Ancak İsrail, bu yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirilirken, kapının yalnızca yaya geçişine sınırlı şekilde açılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA