Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar…

Hükûmetin bir süredir üzerinde çalıştığı yaşlılara yönelik uzun süreli bakım sigortası uygulamasında somut adımlar atılmaya hazırlanılıyor. Yeni modelin önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Amaç, hızla yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir bir bakım finansmanı oluşturmak.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yaşlılık ya da bakıma muhtaçlık hâlinde devreye girecek sistemde vatandaşlardan belirli bir katkı payı alınacak. Öte yandan primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Böylece bakım hizmetlerine erişimin daha geniş kitleler için mümkün hale gelmesi hedefleniyor.

2026 YILLIK PROGRAMI’NA GİRDİ

Uzun süreli bakım sigortası modeli, Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı kapsamında da yer aldı. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için uzun vadeli bir sigorta altyapısının kurulacağı ve bu doğrultuda gerekli hazırlık çalışmalarının yürütüleceği ifade edildi.

Yeni sistemin, genel sağlık sigortasına benzer bir modelle işlemesi öngörülüyor. Yaşlı bireylerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasıyla birlikte, bakım ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin büyük ölçüde kamu tarafından karşılanması planlanıyor.

EVDE BAKIM VE ÖZEL HİZMETLER KAPSAMDA OLACAK

Uygulamayla birlikte yalnızca kurum bakımı değil, evde bakım hizmetleri de sigorta kapsamına alınacak. Evde hemşirelik, hasta bakıcı desteği, fizik tedavi hizmetleri ve gerekli tıbbi ekipmanların temini bu çerçevede sunulacak. Özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması da hedefler arasında yer alıyor.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR İÇİN ÖZEL TAKİP

Demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi ve bakımı da uzun süreli bakım sigortası kapsamında değerlendirilecek. Bu hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaç duyduğu sürekli bakım hizmetlerinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

EVDE YA DA BAKIMEVİNDE BAKIM GÜVENCESİ

Sistem, yaşlı bireylerin bakım sürecini ister evde ister bakımevinde sürdürmesi durumunda ortaya çıkan giderlerin karşılanmasını öngörüyor. Böylece yaşlılık döneminde bakım masraflarının kişisel bir yük olmaktan çıkarılması hedefleniyor.

TÜRKİYE HIZLA YAŞLANIYOR

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı illerde bu oran yüzde 20’nin üzerine çıktı. Öte yandan doğurganlık hızında da ciddi bir düşüş yaşanıyor. 2017 yılında doğurganlık hızı 3 ve üzeri olan il sayısı 10 iken, 2024 itibarıyla bu seviyeyi yakalayabilen tek il Şanlıurfa oldu.

BAKIMA MUHTAÇ NÜFUS ARTACAK

İlgili kurumların yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre mevcut eğilimler devam ederse, yakın gelecekte Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturacak. Bu durum, aynı zamanda bakıma ihtiyaç duyan kişi sayısında da ciddi bir artışı beraberinde getirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi