ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bu gelişmeyle birlikte motorine yapılacak zamla litre fiyatının 60 TL’yi aşması bekleniyor.

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı dört ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Türkiye’de akaryakıt fiyatları için yeni bir zam dalgası gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, mevcut fiyat seviyelerinin korunması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise 70 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

BENZİNDE DE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Benzin fiyatlarında da artış beklentisi bulunuyor. Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,25 TL’lik bir zam yapılması gündemde.

