Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi

ABD'nin New York eyaletinde Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel'in pilotluğunu yaptığı küçük bir uçak, motor arızası nedeniyle plaja acil iniş yaparak suya sürüklendi.

ABD'nin New York eyaletinde Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel, kullandığı tek motorlu Beechcraft V35 Bonanza tipi uçağı yaşadığı motor arızası nedeniyle Long Island sahiline indirdi.

Plaja acil iniş yapan uçak, çarpmanın etkisiyle denize sürüklendi. O anlar, sahilde köpeğini gezdiren bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Vanel, bir arkadaşıyla birlikte Brookhaven Havaalanından kalkış yaptığını, bir anda uçağın motor gücünün kesildiği belirtti. Aldığı tek yaranın çenesindeki küçük bir kesik olduğunu aktaran Vanel, "İnsanlara veya herhangi bir mülke yönelik zararı en aza indirmeye çalışırken uçağı en yakın güvenli yere indirdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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