Karaya vuran yunus için 3 saatlik kurtarma operasyonu

Çin'in Hainan eyaletinde karaya vuran ve 3 saatlik çabanın ardından kurtarılarak tedavi altına alınan yunus, yeniden denize bırakıldı.

Çin'in Hainan eyaletine bağlı Changjiang Li Özerk İlçesinde yerel saatle 13.00 sıralarında bir yunusun karaya vurduğu fark edildi. Yerel itfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki yunus 3 saatlik çabanın ardından kurtarılarak kıyıya çekildi. Resiflerden dolayı vücudunda çeşitli kesikler olan yaralı yunus, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Kaynak: İHA

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