Karaya vuran yunus için 3 saatlik kurtarma operasyonu

Çin'in Hainan eyaletine bağlı Changjiang Li Özerk İlçesinde yerel saatle 13.00 sıralarında bir yunusun karaya vurduğu fark edildi. Yerel itfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki yunus 3 saatlik çabanın ardından kurtarılarak kıyıya çekildi. Resiflerden dolayı vücudunda çeşitli kesikler olan yaralı yunus, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Kaynak: İHA