ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı!
ABD'nin California eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan fırlayan tekerlek, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu.
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ABD'nin California eyaletinde otoyolda seyir halinde giden bir araçtan kopan tekerlek, kazaya neden oldu.
Tekerleğin yandaki araca çarpması sonucu araç, metrelerce havalanıp takla attı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araç sürücüsü kadın kazadan hafif yara alarak kurtulurken, olay anı araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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