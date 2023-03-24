Fransa'da emeklilik yaşı 64'e çıktı, Macron'un saati tepki çekti!

GERÇEK GÜNDEM

Fransa'da iki aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından sokaklardaki eylemler sürüyor.

Emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına tepkiler büyüyerek devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, katıldığı bir televizyon programına 80 bin Euro değerindeki saat takıp çıkması gündem oldu.

ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Sosyal medyada gündem olan videoda Macron'un saati çaktırmadan çıkarmaya çalışması ise gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem