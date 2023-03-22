ABD'de siyah bir genç polis tarafından gözaltında işkenceyle öldürüldü

ABD’nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyah bir genç, gözaltındayken getirildiği hastanede polislerin ve personelin müdahalesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Siyah gencin ölümüne yol açan 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Son Güncelleme:

ABD, bir kez daha polis şiddetiyle gündeme geldi. Virgina eyaletinde 28 yaşındaki siyah Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi. 6 Mart’ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno’nun Henrico County Polis Departmanı’ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü.

10 kişinin yerdeki Otieno’nun üzerine çıkıp kuvvet uyguladığı kameraya yansırken, Otieno’nun ise bir süre sonra hareketsiz kaldığı, sağlık görevlilerinin suni teneffüs ile müdahale ettiği görüldü. Yaklaşık 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kalan Otieno’nun adli tıp raporunda “nefessiz kalarak boğulma” sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

DAVA AÇILDI

Olayın ardından gözaltına alınan 7 polis ile 3 sağlık personeli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan polislerin 2’si kefaletle serbest bırakılırken, diğerlerinin tutukluluk hali sürüyor.

Otieno’nun annesi Caroline Ouko, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlum köpek gibi, hatta köpekten beter muamele gördü. Videoda kendi gözlerimle gördüm” dedi.

Otieno ailesinin avukatı Ben Crump ise, Otieno’nun "yardım eline" ihtiyaç duyduğu sırada orantısız güce maruz kaldığını vurguladı.

4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kenya’dan ABD’ye göç eden Otieno, 3 Mart’ta hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Bu sırada krize girdiği belirtilen Otieno’nun kontrol için hastaneye götürüldüğü sırada polislere saldırıda bulunduğu, bunun üzerine hapishaneye götürüldüğü ifade edilmişti. Otieno’nun 6 Mart’ta ise yatırılmak üzere psikiyatri hastanesine getirildiği aktarılmıştı.

FLOYD VAKASI

2020 yılında George Floyd'un, "Nefes alamıyorum" diye yalvarmasına rağmen polisin müdahalesi sonucu öldürülmesi ülkede büyük protestolara neden olmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi hayatını kaybetti Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi hayatını kaybetti
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi
Karaya vuran yunus için 3 saatlik kurtarma operasyonu Karaya vuran yunus için 3 saatlik kurtarma operasyonu
Pakistan’da enflasyona tepki gösteren esnaf, kepenk indirdi Pakistan’da enflasyona tepki gösteren esnaf, kepenk indirdi
Roman milletvekili toplantıya çıplak katıldı! Roman milletvekili toplantıya çıplak katıldı!
Pakistan’da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı Pakistan’da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı
Pakistan'da, trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı Pakistan'da, trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
ABD'de TIR otoyolu birbirine kattı! TIR otoyolu birbirine kattı!
Dağdan yuvarlanan kaya korku dolu anlar yaşattı: Ev savaş alanına döndü Dağdan yuvarlanan kaya korku dolu anlar yaşattı: Ev savaş alanına döndü
Antika dükkanından goril heykeli çaldı Antika dükkanından goril heykeli çaldı
Londra Oyuncak Fuarı başladı Londra Oyuncak Fuarı başladı
Bahamalar açıklarında tekneyle sürüklendiler: 397 göçmen kurtarıldı Bahamalar açıklarında tekneyle sürüklendiler: 397 göçmen kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak! Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali