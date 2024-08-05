Riskleri Tek Tek Saydı… Hackerdan VPN Uyarısı! Instagram’a Girmek İsterken e-Devlet'ten Olmayın

Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesi sonrası kullanıcılar uygulamaya nasıl gireceğini aramaya başladı. Etik Hacker Tamer Şahin, kullanıcıları ücretsiz VPN uygulamaları konusunda uyardı. Şahin, "VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek." dedi.

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Riskleri Tek Tek Saydı… Hackerdan VPN Uyarısı! Instagram’a Girmek İsterken e-Devlet'ten Olmayın

Türkiye’de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

ÜCRETSİZ VPN'LERİN GÜVENLİK RİSKLERİ

Etik Hacker Tamer Şahin, ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirtti. Şahin, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir" dedi. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabileceğini vurguladı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ TEHLİKEDE

Şahin, internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN’lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullandığını belirtti. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.

VPN KULLANMANIN RİSKLERİ

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:
1. Gizlilik Sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir.
2. Güvenlik Açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşarak verilerinizi çalabilir.
3. Yavaş Bağlantı: Bazı VPN’ler internet bağlantınızı yavaşlatarak Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.
4. Hukuki Sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.

GİZLİ SERVİSLER ARASINDA BÜYÜK YARIŞ VAR

Tamer Şahin, gizli servislerin de güvenilir görünen VPN yazılımlarını üreterek kullanıcıların internet trafiğini takip ettiğini belirtti. Şahin, "Uygulama mağazalarına baktığımızda, Android ve iOS’ta VPN yazılımlarının ilk 10’a girdiğini görüyoruz. Şu anda verileri ele geçirmek için büyük bir yarış var" dedi.

BİLİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK VE CEZALAR

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçunun cezası 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasını içeriyor. Ayrıca, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası da hükmedilebiliyor.
VPN kullanarak Instagram’a erişim sağlamaya çalışan kullanıcıların, bu riskleri göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları önem taşıyor. Özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin güvenlik açıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

INSTAGRAM’A ERİŞİM YASAĞININ SEBEBİ NE?

Türkiye, ‘Katalog Suçlar’a giren paylaşımları kaldırmayan ama Türklerin, Filistin ve Haniye paylaşımlarını sansürleyen Instagram’a erişimi engelledi.

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