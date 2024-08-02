'Instagram Yasağı' Dünya Manşetlerinde: 'Türkiye İfade Özgürlüğünü Hedef Alıyor'

Türkiye'de sosyal medya platformlarına yönelik "sansür" tartışmaları sürerken, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'a bugün Bilgi Teknolojileri Başkanlığı (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin İran’da suikastla öldürülmesinin ardından Instagram’ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediği iddia edilip erişim engelinin bu nedenle geldiği öne sürüldü. BTK tarafından yapılan ilk açıklamada ise karara gerekçe olarak "katalog suçlara uyulmaması" gösterildi.

Instagram’ın ne zaman açılacağı henüz bilinmezken, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan platforma sansür uygulanması dünya genelinde gündem oldu.

REUTERS: VERİ PAYLAŞIMI ENGELLENMEK İSTENİYOR

Reuters’ın haberine göre, Türkiye, Threads-Instagram veri paylaşımı üzerinden Meta'ya karşı harekete geçti. Türkiye'nin rekabet otoritesi Pazartesi günü Meta Platforms Inc'e, şirketin hakim pazar konumunun olası kötüye kullanımını araştırırken Instagram ve Threads platformları arasındaki veri paylaşımını engellemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir uyguladı.

REDDIT: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Önde gelen kullanıcıların paylaştığı geniş ve ilginç içerikleri olan bir haber, tartışma ve sosyal medya platformu olan Reddit'te de 'Türkiye Instagram'ı engelledi' başlığının altında hem Türk hem de yabancı kullanıcılar tarafından tartışmalar gerçekleşti. Birçok kullanıcı, durumu ifade özgürlüğünün engellenmesi olarak yorumluyorlar.

ECONOMICTIMES: SEBEP GÖSTERMEDEN ERİŞİM ENGELİ

Economictimes'da çıkan haberde ise, Türkiye Instagram platformuna erişimi engelliyor ama hiçbir gerekçe göstermiyor. "Bilgi teknolojisi düzenleyicisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engellediğini, yasağın nedenini veya süresini belirtmeden platformun mobil uygulamasını da erişilemez hale getirdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

ORGANIZER: TÜRKİYE'DEN 'HAMAS' SANSÜRÜ SONRASI YASAK

Organizer'ın internet sitesinde ise haber "Türkiye, Hamas lideri Haniye için hükümet yetkilisinin taziye paylaşımını platform tarafından engellenmesinin ardından Instagram'ı yasakladı. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos tarihli kararı internet sitesinde yayınladı" ifadeleri ile verilmiş.

FRANCE 24: SANSÜR SUÇLAMASI YAPIP ERİŞİM ENGELİ GETİRDİLER

Fransız haber kanalı France 24'te ise haber şu şekilde yer aldı:

Ulusal iletişim otoritesi, üst düzey bir Türk yetkilinin ABD şirketine yönelik sansür suçlamalarının ardından Cuma günü Türkiye'nin Instagram sosyal medya ağına erişimi engellediğini söyledi.