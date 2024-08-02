İzmir'deki Elektrik Faciasının Tanıkları Konuştu: İhbara Rağmen Önlem Alınmamış!

İzmir'deki elektrik faciasının tanıkları Murat Sarıçiçek ve esnaf Ömer Tepelek, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın aktardığına göre, bir sabah yerden duman çıktığını fark eden Sarıçiçek, geçen insanların zarar görmemesi için bölgeye duba yerleştirip durumu elektrik arıza hattı Alo 186'ya bildirdi. Ancak, Sarıçiçek'in ihbarının ardından geçen süre içerisinde herhangi bir onarım çalışması yapılmadı. Ömer Tepelek ise, bir sel baskını sonrası yer üstüne çıkan ve ateş ile duman saçan elektrik kablolarını gözlemlediğini ifade etti. Tepelek, bu tehlikeli duruma rağmen kabloların 2-3 hafta boyunca onarılmadan sokakta kaldığını, bu süre zarfında yalnızca şerit çekilerek geçiştirildiğini anlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün ihmaller silsilesinin, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümleriyle sonuçlanan bu facianın arkasında olduğunu belirtiyor. İddianamede, Gediz Elektrik'in 2015 yılında yeraltı elektrik kablolama işlerinde ihale şartnamesine aykırı olarak geçici ve kesin kabul yapması, tehlikeli durumlara sebebiyet verdiği kaydedildi. İZSU'nun da yağmur suyu rögarlarının montajı sırasında kabloları hasar verdiği, ardından bu kablolara yetersiz onarım yapıldığı ve gerekli acil önlem planı ile risk analizlerinin yapılmadığı vurgulandı.

Saymaz'ın "Elektrik kabloları yüzeydeydi, iki-üç hafta onarılmadı" başlıklı yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre bu facia, Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün silsile halindeki kusurları sonucunda meydana geldi.

Bu kusurlar şöyle sıralanıyor:

-Gediz Elektrik, 2015’te yeraltı elektrik kablolama işine ilişkin ihale şartnamesine aykırı olarak geçici ve kesin kabulü yaparak, tehlikeli duruma sebebiyet verdi.

-Yerinde yapılan imalat, projelere uygun değildi.

-İZSU, 3-4 Ocak 2024’te yağmur suyu rögarlarının montajını yaparken kablolara hasar verdi.

-Gediz Elektrik, hasar gören kablolar için önlem almadı.

-Kablolara muflu (montajsız contalı boru) ekler yoluyla basitçe onarım yapıldı. Ancak bu onarım, riski bertaraf etmedi.

-Acil önlem planı ve risk analizi yapılmadı.

-İZSU tarafından rögar kapaklarda basit onarım yapılarak, risk bertaraf edilmedi.

-Rögarların çökmesini önleyecek acil önlem planı ve risk analizi yapılmadı.

-Rögarların çöküşüyle yeraltındaki kablolarının hasar gördüğü bilindiği halde önleyici/koruyucu önlem alınmadı.

-Su baskınlarını engellemek için takviye olarak yaptırılan yağmur suyu ızgaraları çalışmadı.

-Yağmur suyu ızgaraları bakım yetersizliği yüzünden pislik ve çamur dolarak daraldı.

-Su baskınlarının yaşanmaması için önlem alınmadı.

-Çöken rögarların baskısıyla hasar gören kablodaki kaçak akım tahliye edemeyen ızgaralardan ötürü yağmur suyuyla buluştu..."