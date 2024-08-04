AKP’li Mücahit Birinci, Instagram Yasağını Bu Sözlerle Savundu: Vatandaştan İnanılmaz Bir Destek Var

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Instagram yasağını destekledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz günlerde Instagram'ı hedef alan sözleri üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram’ın 48 saatliğine erişime engellendiğini açıklamıştı. BTK tarafından yapılan ilk açıklamada karara gerekçe olarak 'katalog suçlara uyulmaması' gösterilmişti.

VPN kullanılarak erişim sağlanan Instagram hakkında AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Instagram yasağını destekleyen bir dizi paylaşımda bulundu. Birinci, X hesabından, “Bu arada, Instagram’a erişim engeli gelmesi toplumun büyük çoğunluğunun umurunda değil. Hatta inanılmaz bir destek var. Ben de bu kadarını beklemiyordum. Özellikle Anadolu, sosyal medyayı, ailesinin geleceğine tehdit olarak algılamış. Muhalefet mevzuyu ifade özgürlüğü sahasında manipüle etse de Anadolu memnun, açık konuşayım” ifadelerini kullandı.

Bu arada, İnstagram'a erişim engeli gelmesi toplumun büyük çoğunluğunun umrunda değil. Hatta inanılmaz bir destek var. Ben de bu kadarını beklemiyordum.



Özellikle Anadolu, sosyal medyayı, ailesinin geleceğine tehdit olarak algılamış.



Muhalefet mevzuyu ifade özgürlüğü sahasında… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 4, 2024

Birinci bu paylaşımının devamında, “Instagram ile ilgili beyanlarımızı TV'den izleyen, Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan bir ablamız ulaştı. Nasıl dua ediyor. "Yahu bu sosyal medyadan sebep aile dağılıyordu. TakTik de kapatılsın!" dedi. Abla birincisi ben BTK değilim, ikincisi ben kapatmıyorum, ama kapanma sebepleri şunlar şunlar dedim. "TakTik ne?" diye sorduğumda, "aman işte anla adını diyemiyorum" dedi can ablam” sözlerini sarf etti.

2021 yılında o dönem fiyatı 330 sterlin (3 yıl önceki fiyatıyla 4 bin 983 TL) olan Louis Vuitton marka atkısıyla gündem olan Birinci, kendisini unutarak “Instagram'da Bentley marka aracında dolar sayanları hep izledik” diyerek platformdaki görgüsüzlüğü şu sözlerle eleştirdi:

“Sürekli gösteriş. Siz toplumun tüm sınıflarının, mecrayı kullansalar bile, bunlardan memnun olduğunu mu sandınız? Dikkat ederseniz, Instagram'da zenginlik ve güzellik şovunu yapanları savunmak siyasi elitlere, gamsızlara, bakıma ayda 60-70.000 TL harcayan medyacı kadınlara düştü.”

İnstagram'da Bentley marka aracında dolar sayanları hep izledik, izliyoruz. Sürekli maddi şova dönük videolar, sürekli bir magandalık hali.



Sürekli gösteriş.



Siz toplumun tüm sınıflarının, mecrayı kullansalar bile, bunlardan memnun olduğunu mu sandınız?



Dikkat ederseniz,… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem