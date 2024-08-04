17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ş'yi (32) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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