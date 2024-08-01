Görme Engellilerle İlgili Heyecanlandıran Araştırma! Kişiye Özel Tedavinin Önü Açılabilir

Bilim insanları doğuştan görme engelli kişilerin beyninde, parmak izi gibi kişiye özgü bağlantılar olduğunu ortaya koydu.

Görme engelli doğan kişilerin beynindeki görsel korteksin, farklı duyularla ilişkili uyaranlara yanıt verebildiği uzun zamandır biliniyor. Beynin görüntüleri işlemekten sorumlu bölgesi görsel korteks, bu kişilerde örneğin dokunma, koku ve dille ilişkili uyaranlara cevap veriyor. Ancak görsel korteksteki bölgeleri harekete geçirerek bu işlevleri birbirine bağlayan bir yapı bulunamamıştı. Bu nedenle bilim insanları görme engelli kişilerin bu uyaranlara nasıl cevap verdiğini tam olarak anlayamıyordu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, PNAS adlı hakemli dergide 30 Temmuz Salı günü yayımlanan makalede, doğuştan görme engelli kişilerin beynindeki bağlantıların kişiden kişiye değiştiği ve söz konusu işlevlerin bu şekilde yerine getirildiği öne sürülüyor. ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nden araştırmacılar doğuştan görme engelli küçük bir grubu iki yıl boyunca takip ederek beyinlerinin MR görüntülerini çekti. İnceleme sonucunda katılımcıların görsel korteksindeki bağlantıların çeşitlilik gösterdiği ve uzun süre boyunca değişmediği saptandı. Bilim insanları görebilen kişilerin görsel korteksindeki bağlantıların büyük ölçüde aynı olduğunu söylüyor.

Makalenin ortak yazarı Ella Striem-Amit şu ifadeleri kullanıyor:

"Doğuştan görme engelli kişilerdeki bağlantı örüntüsü, bireysel parmak izi gibi kişiden kişiye farklılık gösteriyor ve zaman içinde sabit kalıyor; öyle ki bir kişinin kimliği bağlantı örüntüsünden bile saptanabilir."

BAĞLANTILAR 2 YIL BOYUNCA AYNI KALIYOR

Katılımcıları, ses ve şekilleri saptamak gibi çeşitli görevleri yaparken ve dinlenirken de takip eden ekip, bu bağlantıların kayda değer derecede değişmediğini gözlemledi. Araştırmacılar kişiye özel bağlantıların, iki yıl boyunca aynı kaldığını söylüyor.

Yeni çalışma, beyini gelişimi ve farklı durumlara adaptasyonu hakkında veriler sunuyor. Bulguların daha büyük bir grupla desteklenmeye ihtiyacı var fakat doğuştan görme engelli kişilerin görsel korteksi, farklı işlevler için kişiye özel bağlantılar geliştiriyor olabilir. Striem-Amit "Bulgularımız, özellikle görme yetisi olmadan büyüyen kişilerin doğumdan sonraki deneyimlerinin, beynin farklı şekillerde gelişmesine yol açabileceğini gösteriyor" diyor.

Araştırmacılar parmak izi gibi bağlantıların tespitiyle, kişiye özel tedavilerin geliştirilebileceğini ve görme yetisi kazanmalarına yönelik daha başarılı sonuçlar alınabileceğini söylüyor.