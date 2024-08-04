Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye! Erişim Engelinin Maliyeti Ne Kadar Olacak?

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin Türkiye'ye maliyetini hesapladı. Gökçe, Instagram'ın 52 gün boyunca kapalı kalma maliyetinin 100 milyar TL'lik kamuda tasarruf paketi kadar zarara denk olduğunu aktardı.

Son Güncelleme:
Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye! Erişim Engelinin Maliyeti Ne Kadar Olacak?

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Instagram'ın BTK tarafından erişeme kapatılmasının Türkiye'ye günlük maliyetinin 1,9 milyar lira olduğunu açıkladı. Gökçe, "Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor" dedi.

Yasağın en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyeceğini söyleyen Buğra Gökçe, işletmelerin ve şirketlerin zarar ettiğine dikkati çekti.

Gökçe, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek.

Önemli bulgular:

Ticaret Bakanlığınca 2024 yılında e-ticaret hacminin 3,4 trilyon Türk lirası ve işlem sayısının da 6,67 milyar adet olacağı öngörülüyor.

2023 yılında inşaat sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 5,6 iken, e-ticaret hacminin (E-GSYH) GSYH içindeki payı yüzde 6,8 oldu.

Aynı yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en çok bulunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı.

En fazla kargo alan il de İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli takip ediyor. Türkiye'de e-ticaretten en fazla kargo alan ilçe ise Ankara'nın Çankaya ilçesi.

Instagram yasaklarından en çok etkilenecek işletmeler ise KOBİ'ler. 2023 yılında KOBİ'ler e-ticarete yöneldi. Reklam ve pazarlama faaliyetlerini arttırarak işletmelerini büyüttü. Konulan yasakların devam etmesi halinde sermaye birikimi yetersiz olan KOBİ'ler işletmelerini kapatmak zorunda kalacak.

BU CEZA INSTAGRAM'A MI VERİLDİ TÜRKİYE'YE Mİ?

Sonuç:

Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder. Instagram yasağı her gün Türkiye'yi yoksullaştırıyor."

Etiketler
Instagram
Son Güncelleme:
Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Instagram Tepkisi
MSB: Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB: Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SADAT’ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi Kimdir? Nerelidir? Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker ile Ne Yaşamıştı? Adnan Tanrıverdi Kimdir? Nerelidir? Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker ile Ne Yaşamıştı?
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor, Şirket Müdürlerinden Daha Çok Kazanıyor! 50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor
Antalya Kemer'de Orman Yangını Antalya Kemer'de Orman Yangını
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı CHP'li Vekile Silahlı Saldırı!
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek