Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye! Erişim Engelinin Maliyeti Ne Kadar Olacak?

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Instagram'ın BTK tarafından erişeme kapatılmasının Türkiye'ye günlük maliyetinin 1,9 milyar lira olduğunu açıkladı. Gökçe, "Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor" dedi.

Yasağın en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyeceğini söyleyen Buğra Gökçe, işletmelerin ve şirketlerin zarar ettiğine dikkati çekti.

Gökçe, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek.

Önemli bulgular:

Ticaret Bakanlığınca 2024 yılında e-ticaret hacminin 3,4 trilyon Türk lirası ve işlem sayısının da 6,67 milyar adet olacağı öngörülüyor.

2023 yılında inşaat sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 5,6 iken, e-ticaret hacminin (E-GSYH) GSYH içindeki payı yüzde 6,8 oldu.

Aynı yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en çok bulunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı.

En fazla kargo alan il de İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli takip ediyor. Türkiye'de e-ticaretten en fazla kargo alan ilçe ise Ankara'nın Çankaya ilçesi.

Instagram yasaklarından en çok etkilenecek işletmeler ise KOBİ'ler. 2023 yılında KOBİ'ler e-ticarete yöneldi. Reklam ve pazarlama faaliyetlerini arttırarak işletmelerini büyüttü. Konulan yasakların devam etmesi halinde sermaye birikimi yetersiz olan KOBİ'ler işletmelerini kapatmak zorunda kalacak.

BU CEZA INSTAGRAM'A MI VERİLDİ TÜRKİYE'YE Mİ?

Sonuç:

Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder. Instagram yasağı her gün Türkiye'yi yoksullaştırıyor."