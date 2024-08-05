Kabine Yoğun Gündemle Toplanıyor: Instagram İçin Gözler Erdoğan’da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

3 haftalık aranın ardından toplanacak Kabinede ana gündem başlığı, Orta Doğu'da artan gerilim olacak. Kabine toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İran'ın İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Türkiye'nin bölgedeki ateşi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Kabinenin bir diğer başlığı geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak. Kabinede 'enflasyonla mücadele'nin de konuşulması bekleniyor. Erdoğan, kabine sonrasında kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

INSTAGRAM YASAĞI

BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların kabine sonrasında netleşmesi bekleniyor.