Samsun'da Operasyon: 15 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Son Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramalarda 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

