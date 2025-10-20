Burdur'da Traktör Kazası: 1 Ölü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yarar idaresindeki traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Yarar, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Yarar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

