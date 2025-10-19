Denizli’de Feci Kaza! 1 Ölü, 6'sı Ağır 32 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Buldan ilçesinde günübirlik tura çıkan yolcuları taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli–Buldan karayolu Bölme Kaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir’den hareket eden ve Cevdet Uça yönetimindeki 35 CEJ 048 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yolculardan 67 yaşındaki Güldane Altınova’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 32 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 6 yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.